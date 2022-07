Cannabis au Luxembourg: «De 500 à 800 euros pour une plantation à domicile»

Ainsi, quatre plants de cannabis seront autorisés à domicile dans la sphère privée, mais «quatre plants, ça veut dire quoi?», s'interroge l'agriculteur. «Il peut y en avoir de toutes les tailles, qui donnent des productions très différentes. Et puis tout dépend d'où provient la semence et de quelle variété il s'agit».

Quelques conseils de jardinage

À celles et ceux qui seront tentés de franchir le pas, les deux experts conseillent de «cultiver leurs plants dans une serre, dans des bacs à fleurs traditionnels (environ 50 cm)». La clé est de «toujours veiller à avoir une température entre 23 et 25°C». En outre, ajoutent Norbert Eilenbecker et André Steinmetz, le chanvre est «une plante qui a besoin d'humidité, mais pas trop, et de lumière (200 watts). L'éclairage LED sera plus efficace qu'un éclairage traditionnel. Ainsi, le coût total d'une installation devrait osciller entre 500 et 800 euros».