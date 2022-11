Au Luxembourg: «De 5h du matin au lever du jour, le radar flashe 50 fois»

Car c’est désormais officiel, à partir de ce jeudi 1er décembre, les radars de feu rouge entreront dans leur phase répressive. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, on nous confirme sur place «que ces radars vont vraiment servir à quelque chose». «Par jour, il flashe déjà une centaine de fois», nous dit-on. «Quand on commence à 5h du matin, jusqu’au lever du jour, on le voit flasher au moins 50 fois. C’est énorme. Quand on brûle un feu rouge ou quand on fait un excès de vitesse. De nombreux automobilistes n’en mènent déjà pas large».