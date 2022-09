Décès d’Elizabeth II : De Balmoral à Édimbourg, vive émotion pour le dernier voyage de la reine

Avant d’arriver dans la capitale écossaise, en milieu d’après-midi, le cortège funèbre d’Elizabeth II traverse de nombreux villages, sous le signe du silence et du recueillement.

Sur le cercueil (ici à Aberdeen), l’étendard royal écossais et une couronne de bruyères blanches, de dahlias et de pois de senteur, provenant des jardins du domaine de Balmoral.

Des milliers de personnes recueillies en silence pour un dernier hommage à Elizabeth II: de Balmoral à Édimbourg, le cercueil de la reine décédée jeudi traverse lentement, dimanche, cette campagne écossaise qu’elle aimait tant, pour un voyage de six heures. Le cercueil a d’abord quitté la salle de bal du château, où la monarque reposait, porté jusqu’au corbillard par six gardes-chasses du domaine. Derniers instants dans cette résidence de Balmoral, l’une des préférées d’Elizabeth II, où la reine avait pour habitude de passer une partie de l’été.

Puis le cortège a démarré sous le soleil. À 10h (11h au Luxembourg), le cercueil en chêne a passé les grilles de la propriété. Sur lui, l’étendard royal écossais et une couronne de bruyères blanches, de dahlias et de pois de senteur, provenant des jardins du domaine de Balmoral. Le cortège composé de sept voitures est passé lentement devant les bouquets déposés devant les portes du domaine.

«Je devais venir»

Dès que la nouvelle de la mort de la souveraine, qui était immensément aimée dans son pays, est tombée jeudi, des locaux étaient venus lui rendre hommage. Ils ont été rejoints par d’autres venus de toute l’Écosse et même d’ailleurs. «Je devais venir à Balmoral» pour rendre hommage à la reine, déclarait Mark Lindley-Highfield, un universitaire de 47 ans qui vit à Inverness, à près de deux heures de Balmoral. Il a fait le déplacement en habits de deuil, manteau queue-de-pie et chapeau haut-de-forme.

«Elle est la seule reine que je connaîtrai de toute ma vie», expliquait Nia Gray-Wannell, une scientifique qui vit dans le village voisin de Ballater. Celui-ci a d’ailleurs été le premier village traversé par le cortège. Des centaines de personnes ont pris place le long de la rue principale, beaucoup vêtues de noir. Membres du clergé, certains inclinés au passage du cercueil, et autorités locales en habits traditionnels écossais ont pris place devant l’église. Quelques fleurs ont été jetées au passage du convoi.

Près de 300 kilomètres

Dans la journée, le corbillard doit parcourir près de 300 kilomètres à travers la verdoyante campagne écossaise. Il devrait arriver au palais de Holyroodhouse, la résidence officielle du monarque en Écosse, à Édimbourg, vers 16h (17h au Luxembourg). Il y passera la nuit. Le cercueil reposera ensuite pendant 24 heures à la cathédrale Saint-Gilles, où aura lieu un service religieux et une veillée funèbre. Mardi soir, le cercueil de la reine sera transporté par avion à Londres et les funérailles d’Elizabeth II auront lieu le lundi 19 septembre.

Alors que le cercueil de la monarque traversait l’Écosse, son fils Charles III a été proclamé roi à Édimbourg, Cardiff et Belfast. Vingt et un coups de canon ont été tirés dans les trois villes, capitales de l’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord.