De belles cokilles sur Yahoo!

«Susan Boil», «Brack Obama» ou «Brittany Spears» font partie des fautes d’orthographe d’utilisateur les plus courantes sur le moteur de recherche Yahoo!.

Swan Flu, au lieu de Swine Flu (le nom du virus A/H1N1 passe du porc au cygne…)

Susan Boil, au lieu de la révélation Susan Boyle

Brack Obama, au lieu de Barack Obama

Paperview, au lieu de pay-per-view

Farrah Faucet, au lieu de l’actrice défunte Farrah Fawcett

Rod Steward, au lieu du chanteur Rod Stewart

Dancing With the Starts, au lieu de l’émission de télévision Dancing With the Stars

Brittany Spears, au lieu de Britney Spears

Configure worm, au lieu du virus Conficker worm

et enfin Mysapce, au lieu de MySpace