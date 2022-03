Sud du pays : «De Brauhotel» veut capter les touristes brassicoles

BASCHARAGE - Le nouvel hôtel près de la brasserie, qui ouvrira ses portes au mois de mars, doit s'appuyer sur Esch2022 pour favoriser son lancement.

Une nouvelle pierre dans l’univers brassicole à Bascharage. Au croisement de l’avenue du Luxembourg et du Boulevard J. F. Kennedy, De Brauhotel s’est dévoilé mercredi, dans la cité du sud luxembourgeois. L’établissement 3 étoiles propose 55 chambres sur quatre étages, dispose d’un parking de 50 places, d’un espace de coworking, d’un bar café et d’un service de petite restauration. Un «Biergarten» est aussi prévu à partir du 1er avril.

De Brauhotel recevra ses premiers clients le 17 mars, le temps de finaliser les autorisations, et doit ainsi profiter de l’élan de visiteurs drainés par l’événement culturel Esch2022. Situé en face de la Brasserie nationale, fabricant de Bofferding et Battin, il vise à «créer un pôle touristique autour de la bière, entre la visite de la brasserie, le Brauatelier (NDLR: où l’on peut confectionner ses propres bières), et la brasserie D’Braustuff», ambitionne Isabelle Lentz, gérante de la société Hôtel de la brasserie.

La fille du propriétaire de la Brasserie nationale a investi 12 millions d’euros dans le projet avec son frère Mathias et un associé parisien. Avec des prix variant entre 95 et 135 euros, petit-déjeuner inclus, les propriétaires visent une clientèle professionnelle en semaine et une plus brassicole le week-end. «On espère 70% de taux d’occupation sur l’année, avec 80 à 85 % en semaine, c’est réaliste», avance Isabelle Lentz.