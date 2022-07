Entreprenariat: De Burger King à Times Square, l'ascension d'un jeune Luxembourgeois

Entre Luxembourg, Dubai, Paris et le continent américain, Sofiane ne s’arrête pas. Les rendez-vous s’enchaînent, dans un emploi du temps de plus en plus rempli. «Des journées de travail de 15 heures parfois» s’amuse-t-il. À 24 ans, le natif de la capitale est déjà à la tête d’une florissante agence de marketing digital, qui gère les intérêts de youtubeurs stars et de gamers très suivis. Au total, ses clients cumulent une communauté de plus de 45 millions de followers sur les réseaux sociaux.

Une belle histoire qui a débuté il y a deux ans et demi, au détour d’une rencontre fortuite avec le youtubeur belge Teeqzy, qui avait sympathisé en ligne avec son petit frère. «En discutant un peu avec lui, j’ai compris qu’il avait un réel besoin et que je pouvais lui apporter une solution», explique celui qui s’intéressait depuis longtemps aux réseaux sociaux. Pour autant, rien ne le prédestinait à devenir un redoutable homme d’affaires.

« On se tue à la tâche »

Pendant plusieurs années, il a écumé les restaurants Burger King du Luxembourg pour financer ses études. D’abord un diplôme en génie thermique en France, avant de commencer un master en alternance, qu’il abandonne à deux semaines de son terme pour suivre son instinct. Direction, Dubai, «une ville propice au développement des affaires». Aujourd’hui, «Rachi Media» connaît une croissance exponentielle, accompagnée de cinq collaborateurs, dont son frère et ses amis.

«On se tue à la tâche, mais on aime ce qu’on fait et on est récompensés. Je ne suis jamais en vacances, mais je travaille partout dans le monde». Les voyages, les bolides et les restaurants chics affichés sur les réseaux sociaux traduisent leur nouveau train de vie. «Nous visions deux millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022» lance-t-il.