Sommet mondial à Davos: De Christine Lagarde à Meta, des échanges «passionnants» pour Bettel

Après deux années de pause pour cause de pandémie, les élites politiques et économiques mondiales font leur retour à Davos, pour une réunion largement dominée par la guerre en Ukraine. Une résurgence de la pandémie a empêché l'édition 2022, intitulée «L'histoire à un tournant décisif», de se tenir comme d'habitude sous la neige en janvier. Mais elle est pour le fondateur du WEF, Klaus Schwab, celle «qui arrive au moment le plus opportun et la plus importante» depuis la création du forum, il y a plus de 50 ans.

Le président ukrainien Volodomyr Zelensky a été lundi le premier chef d'État à faire un discours, en visio. Nombre de responsables politiques ukrainiens ont fait le voyage en personne. Si l'ombre de la guerre en Ukraine plane sur toute la réunion, le programme s'appuie aussi sur des débats allant du changement climatique à la flambée des prix de l'énergie et des craintes de crise alimentaire mondiale, en passant par les inégalités entre les sexes, le football ou le métavers.

«Success story» de la famille Mittal

Mais Davos est surtout réputé pour les discussions qui s'y organisent en marge du programme officiel. Et dans ce cadre le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel, arrivé mardi en Suisse, a déjà pris ses marques. Il s'est notamment entretenu avec la présidente de la Banque centrale européenne. «C'est passionnant d'entendre Christine Lagarde sur la situation économique de l'Union européenne», a tweeté le chef du gouvernement, évoquant les «nombreux chocs» encaissés par l'UE «au cours de la dernière décennie».

Xavier Bettel a également parlé avec Nick Clegg, homme politique britannique et président des affaires internationales chez Meta. L'occasion pour les deux d'évoquer «le Metavers et de discuter de la manière dont on peut tirer parti de l'internet 3.0 pour améliorer l'éducation, la santé et les perspectives économiques à l'avenir grâce aux actifs numériques». Xavier Bettel a aussi pu afficher son soutien à la Première ministre moldave, Natalia Gavrilita, pour un ancrage ferme «au sein de la famille européenne».

Pour être complet, le Premier ministre luxembourgeois a partagé sur Twitter la «success story» de la famille Mittal, présente elle aussi présente à Davos. «Une success story unique dans le domaine de l'acier, qui a débuté au Luxembourg, et un modèle d'adaptation constante aux nouvelles réalités, par exemple à travers le développement de #smartsteel: une nouvelle façon de contribuer à la réduction des émissions au niveau mondial». Durant le forum, Xavier Bettel participera également à une réunion informelle des dirigeants mondiaux au sujet d’un retour à la paix.

Les poids lourds de l'économie et les dirigeants politiques

Quelque 2 500 participants sont encore annoncés cette année au Forum, dont nombre de chefs d'entreprises et plus de 50 chefs d'Etats et de gouvernements. L'affiche compte notamment le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz, l'émir du Qatar cheikh Tamim ben Hamad al-Thani ou l'émissaire américain pour le climat John Kerry, mais pas de grande star comme un président chinois ou américain.

Aujourd'hui encore, si la pertinence du forum est souvent remise en question, il continue d'attirer les poids lourds de l'économie et les dirigeants politiques, de même que ceux qui le critiquent le plus. À ce Davos, à ce festival de la richesse, je pense qu'on va voir à quel point notre monde est devenu inégal», estime Nabil Ahmed, un responsable de l'ONG Oxfam, qui milite pour taxer davantage les riches et fait partie des habitués de Davos. «C'est important d'aller à Davos pour remettre le pouvoir en cause, pour mettre en avant les faits, pour parler directement à ces gouvernements et ces entreprises, et amplifier les voix qu'ils n'écoutent pas», explique-t-il.