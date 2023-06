De combien avons-nous besoin pour vivre au Luxembourg?

Le budget «de référence» intègre une dizaine de paniers «reprenant les articles et services nécessaires». Un couple d'actifs aurait besoin, lui, de 3 037 euros, selon ces critères, chaque mois, pour assurer ces dépenses. Sans surprise, «le logement est le panier qui représente le poste le plus important dans le budget de référence», et pèse environ la moitié.

Un rapport qui tombe alors que le Statec, déjà, indiquait mardi que 21,3% des foyers au Luxembourg avaient du mal à disposer du budget nécessaire pour finir le mois . Le budget minimum mensuel serait aussi plus important pour les résidents à partir de 65 ans, si l'on tient compte de la population «pleinement autonome, en bonne santé et locataire d'un appartement».

Le budget de référence est de 2 551 euros par mois pour un senior seul et de 3 471 euros pour un couple dès 65 ans. L'écart constaté avec le budget de référence des actifs s'explique par le loyer dans le cas des locataires. Le Statec explique que «le couple de seniors jouit d'un logement plus grand par rapport au couple d’actifs» et donc nécessairement un peu plus cher. Le panier «vie sociale» est également plus important pour les retraités et pèse 335 euros, du fait du temps libre à disposition.