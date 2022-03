Environnement : De Copenhague à Cancún, le climat toujours en rade

Les négociateurs inquiets cherchent une route pouvant relier

Copenhague à Cancún.

L’accord de Copenhague fixe comme objectif de limiter la hausse de la température de la planète à deux degrés et prévoit un financement pour les plus vulnérables à court terme (30 milliards de dollars entre 2010 et 2012) et moyen terme (100 milliards de dollars par an d’ici 2020). Officiellement soutenu par plus de 110 pays, ce texte de deux pages et demie compte quelques farouches détracteurs.