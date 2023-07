Disparu depuis une semaine: De fausses cagnottes mises en ligne pour Emile, le village toujours bouclé

Accident? Homicide? Enlèvement?

Durant une semaine d'enquête sur le terrain, les 30 maisons du hameau ont été visitées, les 25 habitants auditionnés, tous les véhicules inspectés, et 97 hectares de champs et de bois ratissés. En vain pour l'instant. Accident? Homicide? Enlèvement? «Aucune thèse n'est privilégiée, aucune thèse n'est exclue», avait encore insisté jeudi soir le procureur de Digne, en confirmant que la deuxième phase de l'enquête était désormais ouverte, consistant à analyser «la masse considérable de données» recueillies, et notamment les données de téléphonie et les 1 200 messages laissés sur la ligne d'appel dédiée.