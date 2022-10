Police au Luxembourg: De faux policiers s'en prennent à des personnes âgées

Un coup de fil de la police pour vous informer que l'un de vos proches est entre les mains des forces de l'ordre, et qu'il faut le versement d'une caution pour le faire sortir. C'est ce qui est arrivé à plusieurs résidents d'un certain âge, ces dernières semaines, qui n'ont pas décelé l'arnaque mise au point par… de faux policiers. Convaincants, ces derniers ont réussi à se faire remettre des objets de valeur et de l'argent liquide. Les malheureuses victimes promettaient le deal par téléphone et les faux policiers ou de faux représentants de justice se rendaient ensuite chez elles pour récupérer les objets sans aucun scrupule.