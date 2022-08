Météo : De fortes chaleurs jusqu'à dimanche, une nouvelle alerte lancée au Luxembourg

Les fortes chaleurs vont persister jusqu'à dimanche, selon MeteoLux, qui a prolongé son alerte pour la journée de vendredi. L'avis du météorologiste concerne une nouvelle fois la partie sud du Grand-Duché, entre 13h et 19h. Les températures maximales se situeront, comme ce jeudi, entre 30 et 32°C. Il faudra prendre son mal en patience les deux jours suivants car le thermomètre continuera de flamber, avec entre 30 et 32°C samedi et 31 à 33°C dimanche, qui sera la journée la plus chaude de la semaine.