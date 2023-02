Vol MH17 : De «fortes indications» que Poutine a donné son accord pour fournir le missile

Mais l’enquête est désormais suspendue car «toutes les pistes ont été épuisées» sur les responsables de l’explosion en vol de l’avion, qui a provoqué la mort des 298 personnes présentes à son bord. L’appareil de la Malaysia Airlines reliait Amsterdam à Kuala Lumpur lorsqu’il a été touché le 17 juillet 2014 au-dessus de la partie de l’est de l’Ukraine aux mains des rebelles prorusses. Aucun des 283 passagers et 15 membres d'équipage n'ayant survécu. Parmi ces victimes, une famille de Roeser qui avait pris place à bord de l'avion. Andrew, 59 ans, Estella, 51 ans, et leurs enfants Jasper, 14 ans et Friso, 12 ans, partaient en vacances sur Borneo quand le missile des séparatistes les a fauchés.