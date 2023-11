De fortes rafales de vent attendues ce lundi au Luxembourg

Les conditions météorologiques seront à nouveau difficiles ce lundi, sur l'ensemble du Grand-Duché. MeteoLux a émis un avis de vent fort entre 10h et minuit. Le prévisionniste évoque un vent fort, avec des rafales comprises entre 65 et 75 km/h. Le temps sera gris et pluvieux tout au long de la journée, avant le retour d'un temps plus sec à partir de la fin de la soirée.