Météo au Luxembourg : De fortes rafales de vent attendues ce vendredi soir

LUXEMBOURG - MeteoLux a émis un bulletin d'alerte aux rafales de vent pour l'ensemble du pays, ce vendredi en début de soirée.

Si les températures se sont radoucies ces derniers jours, MeteoLux nous rappelle que nous sommes toujours en hiver. Le prévisionniste a placé l'ensemble du Grand-Duché en alerte jaune aux vents violents, ce vendredi entre 17h et 21h. «Des rafales comprises entre 65 et 75 km/h sont possibles», prévient MeteoLux. Une perturbation venant du nord-ouest traversera le Luxembourg en soirée. Le phénomène s'accompagnera de chutes de pluie jusqu'en première partie de soirée.

Le temps redeviendra plus calme samedi, avec des nuages dans le ciel mais peu de précipitations, le tout après dissipation des brumes matinales. Ce vendredi, le thermomètre oscillera entre 5 et 7°C dans l'après-midi. Les températures seront un peu plus fraîches samedi (3 à 5°C la journée), avant une très légère remontée dimanche (6 à 8°C au meilleur de la journée).