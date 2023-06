Europe: De grandes entreprises promettent des dizaines de milliers d’emplois aux réfugiés

Une quarantaine d’entreprises, dont des mastodontes comme Amazon, se sont engagées lundi, lors d’un sommet à Paris, à embaucher des dizaines de milliers de réfugiés dans toute l’Europe, où la guerre en Ukraine a déclenché la plus grande crise de déplacés depuis la Seconde Guerre mondiale.

Au total, ces promesses d’embauche et de formation sur les trois prochaines années annoncées par 41 grandes entreprises auront «un impact direct sur 250 000 réfugiés», pour lesquels cela doit générer «chaque année plus de deux milliards d’euros en revenus», a assuré à l’AFP Hamdi Ulukaya, fondateur de l’ONG Tent Partnership for Refugees, qui a organisé l’événement à la veille de la Journée mondiale des réfugiés.