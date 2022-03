De graves incidents à Sofia

Des heurts entre policiers et manifestants qui protestaient contre la corruption et le gouvernement, et dont certains détenaient des explosifs artisanaux, se sont produits mercredi devant le Parlement bulgare à Sofia, faisant 23 blessés.

Des policiers casqués munis de matraques et de boucliers ont repoussé le millier de manifestants qui jetaient des boules de neige, des pierres et des pétards. Cinquante-trois manifestants ont été interpellés, selon la police qui a précisé que trois d’entre eux étaient porteurs d’explosifs artisanaux. Dix-sept manifestants et six policiers ont été blessés, selon le centre national de médecine.