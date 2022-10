Intempéries : De graves inondations font un mort en Crète

D'importantes inondations sur l'île de Crète, dans le sud de la Grèce, ont fait un mort dans la région d'Héraklion et deux disparus, ont annoncé samedi les pompiers.

Huit touristes et une garde sont également bloqués dans le musée archéologique de Sitia et ont demandé l'aide des pompiers. Interrogé sur la chaîne de télévision Skai, le maire de Sitia a estimé que «la situation était hors de contrôle et que ces phénomènes dans la région étaient exceptionnels».