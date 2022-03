Arachnophobe s'abstenir! : De grosses araignées d’Asie ont débarqué aux États-Unis

De grosses araignées noir et jaune venues d’Asie se sont répandues sur la côte est américaine ces dernières années.

Des scientifiques ont étudié ces envahisseuses, qui arborent également des teintes rouge vif et bleu foncé, depuis leur arrivée dans l’État de Géorgie, autour de 2013. En quelques années, les immenses toiles des araignées Joro sont devenues courantes dans les forêts de cette région. Tissées à hauteur d’humains, elles peuvent faire plus d’un mètre de diamètre, et même leur servir de sorte de parachute, pour voler sur de longues distances grâce aux courants aériens.

Adaptation à des climats tempérés

Les chercheurs ont cherché à traquer leur présence aux États-Unis. Des spécimens ont été observés en Caroline du Sud et du Nord, dans le Tennessee, et même jusque dans l’Oklahoma. Sans aucune aide, ces araignées mettraient probablement une vingtaine d’années à arriver jusqu’à la capitale Washington, selon Andy Davis. Mais cela sera probablement le cas bien plus vite, estime-t-il, car il arrive à ces petites bêtes de se retrouver passagères de voitures par inadvertance, et d’être ainsi transportées sur des centaines de kilomètres.