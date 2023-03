Alerte météo: De grosses rafales de vent attendues samedi au Luxembourg

Alors que quelques flocons de neige pourraient faire leur retour lundi au Luxembourg, il faudra au préalable affronter un épisode venteux ce samedi. MeteoLux a émis un bulletin d'alerte (jaune) et prévoit de fortes rafales entre 11h et 18h, sur l'ensemble du Grand-Duché. Le vent soufflera entre 65 et 75 km/h et des averses de pluie seront possibles. Côté températures, il fera entre 4 et 7°C le matin et le thermomètre grimpera jusqu'à 10°C au meilleur de la journée.