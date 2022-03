Mondial-2014 - Groupe A : De l'anonymat à la gloire en mondovision

En 90 minutes, et une performance somptueuse face au Brésil, le gardien mexicain Guillermo Ochoa est sorti de l'ombre. Et a sans doute attisé l'appétit de grands clubs.

Ochoa (1,85 m) a peut-être peaufiné cette tranquille sérénité dans les buts de l'AC Ajaccio. C'est là, que devant des tribunes souvent vides, il a signé des exploits parfois retentissants, mais réservés à un cercle plus restreint de spectateurs. Ochoa est vite devenu la véritable coqueluche d'Ajaccio et l'une des attractions de la Ligue 1 française. Au point que les observateurs s'interrogeaient très régulièrement sur les raisons de sa venue en Corse.

Gardien dans le top 5 de la Ligue 1

L'arrivée de «Memo» durant l'été 2011 - en provenance du Club America, basé à Mexico – dans les rangs de la modeste équipe, tout juste promue en Ligue 1 et de surcroît dotée du plus petit budget de l'élite, avait surpris. Le gardien de la sélection mexicaine, véritable star dans son pays, souhaitait, comme bon nombre de ses compatriotes, tenter sa chance en Europe. «À Ajaccio, j'ai trouvé les conditions idéales pour m'exprimer. C'est le seul club qui m'ait tendu la main suite à l'affaire de dopage dont j'étais accusé. Forcément, cela créé des liens et ça ne s'oublie pas», explique le joueur.

Jusqu'à son départ, acté en mai dernier. L'AC Ajaccio a en effet été officiellement relégué en 2e division, au bout d'une saison catastrophique. La belle aventure s'est achevée, et Ochoa n'a toujours pas trouvé de destination. Il a bien fait, car sa performance de mardi soir devrait attiser les appétits des plus grands clubs. En tout cas, elle devrait faire taire ses détracteurs. Parmi lesquels Antonio Carbajal, ancien gardien mexicain des années 1950 et 1960. Après la première sélection d'Ochoa, il avait lancé: «Il se prend trop de buts sur des tirs lointains. Sur les centres, il peine trop souvent dans ses sorties. Je commence à me demander s'il n'a pas des problèmes de vue et de concentration». Depuis, Ochoa a montré qu'il a beaucoup progressé!