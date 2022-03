De l'argent en plus pour rentrer sain et sauf de la fête

LUXEMBOURG - S’amuser, boire un verre et rentrer quand même en sécurité sans payer un taxi. C’est le principe du Night Rider, taxibus sans itinéraire fixe qui cherche et dépose les voyageurs où ils veulent. Sur la route tous les week-ends entre 18h et 5h depuis 2005, les bus transportent 4500 voyageurs par mois.