Au Luxembourg: De l'art, même sur la carrosserie d'une Jaguar

L'an passé, le festival avait réuni 13 000 personnes et 1 300 voitures anciennes dans une atmosphère rétro. En vue de la 3e édition ce week-end, ils ont proposé à des artistes luxembourgeois de lâcher leurs toiles et sculptures pour peindre sur des pièces de carrosserie des années 1950-1960.

Une fête «populaire et familiale»

Deux mois plus tard le résultat est somptueux. Plus de 25 artistes, souvent des grands noms comme Sumo, Alain Welter, Yvette Rischette, ou André Depienne, ont relevé le défi. «On était partis sur une douzaine et on a été submergés de demandes. Tout le monde est sorti de sa zone de confort, a pris la peine de s'adapter au support. Souvent, ils nous ont même remerciés d'avoir pu participer», sourit Diego Militello, chargé de l'expo baptisée «Mär Si Stool», «Nous sommes de l'acier».