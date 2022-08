Au Luxembourg: De l'eau et des coins d'ombre pour les sans-abris face à la chaleur

Il devrait faire chaud au Luxembourg au moins jusqu'à dimanche et 33°C attendus. Une alerte jaune a même été reconduite jusqu'à vendredi, au moins. Dans ces conditions, et alors que les recommandations se multiplient auprès de la population depuis plusieurs semaines, quel soutien est apporté aux personnes sans-abri? «Pour les personnes vivant dans la rue, la chaleur est souvent d'autant plus dangereuse qu'elles n'ont pas de lieu de refuge pour se protéger et qu'elles ont plus de mal à accéder à l'eau potable», met en garde la Stëmm vun der Strooss. Pour l'ASBL, la vigilance ne s'arrête donc pas après l'hiver.