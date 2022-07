En France : De la bave d'escargot pour être aussi belle que Mona Lisa?

Patrice Lambert est persuadé de détenir «le secret de beauté de Mona Lisa», la célèbre Joconde: selon lui, il se trouve dans la bave des centaines de milliers d'escargots qu'il élève dans la Drôme pour la cosmétique bio.

C'est dans la quiétude du Creux-de-la-Thine, dans la commune rurale d'Albon, près de Valence, que se reproduisent, naissent et croissent ses «Gros Gris», des cousins de l'espèce commune Helix Aspersa, reconnaissables à leurs coquilles dorées striées de lignes bleues. Patrice Lambert élève des centaines de milliers d'escargots dans la Drôme pour la cosmétique bio.

Ses pensionnaires, collés sous des planches de bois reposant sur les tranchées de leurs parcs d'élevage, sont invisibles à cette saison. Ils se protègent de la chaleur pour éviter de se dessécher. L'éleveur et son équipe arrosent les parcs la nuit pour maintenir la fraîcheur. Les gastéropodes sont choisis et collectés dans un panier pour les séances de prélèvement, faits délicatement à la main avec une tige. Il faut stimuler son pied pour que l'animal secrète en abondance des filets de bave contenant collagène, acide glycolique, allantoïne ou tubuline - protéines apaisantes, réparatrices et régénérantes pour la peau. Une fois le mucus collecté dans un bocal, l'escargot rejoint son parc.