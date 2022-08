Au Luxembourg : De la drogue saisie pendant le e-Lake Festival

La police avait annoncé qu'elle serait présente au e-Lake Festival du week-end dernier, à Echternach, «pour assurer un service d'ordre et de sécurité et veiller à la circulation (…) et intervenir en cas de besoin». Dans un communiqué publié ce jeudi après-midi, les autorités ont dressé le bilan des contrôles effectués durant les trois jours du festival. Les agents ont ainsi pu saisir et confisquer 56 grammes de marijuana, 27,59 grammes de haschisch, 7,5 grammes de Crystal Meth, 25 grammes d'ecstasy, 16 pilules d'ecstasy, de petites quantités d'héroïne et de cocaïne, 9 joints et 660 euros en espèces.