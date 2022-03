De la friche industrielle à une «usine culturelle»

Une friche industrielle abandonnée du centre de Lisbonne a fait place à la Lx Factory, une «usine culturelle».

Lancée il y a deux ans, la «Factory» de Lisbonne (son abréviation est Lx) regroupe plus de 80 sociétés des domaines de l’art et de la mode qui font vivre le nouveau quartier branché de la capitale portugaise. Cela reste pourtant un projet provisoire tant que la mairie ne présente pas son plan d’ensemble pour le quartier d’Alcântara.

À l’extérieur, hangars et entrepôts en acier, brique, verre et béton armé sont les témoins de l’architecture industrielle du début du XXe siècle. À l’intérieur, l’ossature métallique contraste avec l’esthétisme soigné des boutiques de design et galeries d’art, attirées par les bas prix de location.