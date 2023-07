Météo dans la Grande région: De la grosse grêle attendue en Lorraine, des orages locaux au Luxembourg

MétéoFrance a placé 22 départements en vigilance orange pour les orages dont la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Des «orages violents, pouvant présenter un caractère exceptionnel» pourraient se développer «dans l'après-midi [mardi], particulièrement entre le nord de l’Auvergne et Rhône-Alpes, le sud de la Bourgogne, la Franche-Comté et jusqu’au sud de l'Alsace» indique Météo-France à la mi-journée sur son compte Twitter.