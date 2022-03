Au Luxembourg : De la guerre en Ukraine à un camping de Heiderscheid

HEIDERSCHEID – Natalia, ses deux enfants et près de 160 ukrainiens sont logés dans un camping du nord du pays.

Des mobile-homes, des aires de jeu, la nature à perte de vue. D'ordinaire, les clients du camping Fuussekaul à Heiderscheid, dans le nord du Luxembourg, viennent profiter du grand air. Mais depuis quelques semaines, dans la fraîcheur du mois de mars, beaucoup de ses résidents, ne sont pas là en vacances.

Tous les réfugiés de leur camp ont été conduits au Luxembourg. Vincent Lescaut

Dans un espace d'une vingtaine de chalets, l'Office national de l'accueil (ONA) a installé un camp pour les réfugiés, géré par Caritas. Mercredi, ils étaient près de 160.

À peine arrivés d'Ukraine et enregistrés au Kirchberg, Natalia et ses enfants Platon et Tania y ont été conduits en bus il y a une semaine. «Pour nous c’est inhabituel, avoue-t-elle. Il n’y a pas assez de familles d’accueil pour tant de monde. Mais nous sommes en sécurité, nous devons être reconnaissants», poursuit la prof d'anglais dont le mari a dû rester en Ukraine. Eux sont partis sans rien. «Nous étions à table. Un chauffeur est passé et nous a dit "il faut y aller". Nous avons tout laissé là». Partis pour Lviv «dans un train d'évacuation bondé de gens, d'enfants et d'animaux», ils sont entrés en Pologne grâce à l'aide d'un bénévole de la Croix Rouge qui a pris de gros risques. Face à l'afflux à la frontière et aux structures surchargées, tous les réfugiés de leur camp ont été dirigés vers le Luxembourg. «Je savais juste que c'était un petit pays».

«C'est dur. La guerre, personne ne l’attendait» Natalia

Au camping, la vie en collectivité à huit dans un chalet n'est pas toujours simple. «Il y a deux toilettes, deux douches et quatre petites chambres. C'est chauffé et tout est propre. Mais s'il est facile de vivre avec sa famille, ça l'est moins avec des gens qu’on ne connaît pas. Il faut être patient. Chacun a son mode de vie, ses habitudes». Parfois certains réfugiés se mettent à pleurer. «C'est dur. La guerre, personne ne l’attendait», poursuit la mère de famille, qui garde la tête haute. «J'ai cette chance, je n'ai jamais eu peur de voyager».

Vincent Lescaut

Une aire de jeux indoor est accessible pour les enfants. Platon, 15 ans, a plus de mal à s'occuper. «Les jeunes essaient d’apprendre le français par eux-mêmes, via des applications sur téléphone», raconte Natalia. «En Ukraine, je jouais de la guitare, je n'ai pas pu l'emmener, cela me manque», raconte le jeune homme.

Leur situation s'est compliquée quand Tania, 5 ans, est tombée malade trois jours après leur arrivée au camping. «Il n'y a pas de médecin sur le camp. On n'a pas de médicaments. On ne peut consulter que dans un centre à Luxembourg. Mais il faut des heures pour y aller en bus». En attente de validation de leur demande de protection, ils ne peuvent être affiliés à l'assurance maladie. L'éloignement de la capitale rend aussi les démarches plus difficiles.

Combien de temps resteront-ils là? «Personne ne le sait. C’est la question que tout le monde se pose», lâche Natalia.