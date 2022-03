De la mélamine en... Suisse

Trois produits alimentaires importés de Chine et vendus en Suisse sont contaminés à la mélamine, a assuré lundi la télévision suisse qui a commandé des analyses de ces produits dans le cadre d’une enquête journalistique. La contamination de confiseries «White Rabbit» et de deux spécialités salées «Yipin sachima» et «Tongxin sachima» a été découverte lors de l’analyse de 16 produits importés de Chine à la demande des responsables de l’émission de défense des consommateurs «À bon entendeur».