De la neige mais ça roule

Un peu de neige et des températures négatives auraient pu perturber le trafic sur les routes du Grand-Duché mais les autorités avaient prévu le coup et la circulation est quasi normale sur tout le réseau.

Contacté par lessentiel.lu, le service info trafic de l’Automobile Club Luxembourg est formel: les routes ont été salées et les automobilistes n’auront aucune difficulté à rejoindre Luxembourg-Ville et à rouler sur les grands axes du pays. «Les routes ont été salées et même le réseau secondaire est praticable».