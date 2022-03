De Läb: «S'amuser est plutôt mal vu dans le milieu hip-hop»

HOLLERICH - Le groupe de rap local

De Läb vous invite

à venir fêter, avec lui

et ses amis, la sortie de son nouvel album.

Trop marrants pour être vraiment hip-hop? De Läb (Fluit, Corbi et Spenco) s'en moquent. (dr)

Corbi : C'est parti d'une blague qu'on avait entre nous. Mais, c'est aussi en allusion à ma sœur qui venait de s'offrir un chat à l'époque. Et puis, on veut aussi montrer par là qu'on aime s'éclater, même si s'amuser est plutôt mal vu dans le milieu hip-hop (rires).

Je n'en sais rien. Je déplore juste que des gens qu'on estimait et avec qui on a commencé nous aient tourné le dos, parce qu'on était devenus trop «fêtards» à leurs yeux et pas assez engagés.