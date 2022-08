Cinéma : De Marilyn à Timothée Chalamet, les icônes ont rendez-vous à la Mostra

Timothée Chalamet, 26 ans, qui avait enflammé le tapis rouge l’an dernier avec «Dune», fête ses retrouvailles avec le réalisateur de «Call Me By Your Name», Luca Guadagnino, dans un film présenté comme une «romance cannibale».

Le plus attendu est une version romancée de la vie de Marilyn Monroe , «Blonde», inspiré d’un roman de Joyce Carol Oates, et interprétée par l’actrice et ancienne James Bond girl, Ana de Armas . En gestation depuis une dizaine d’années, le film sera montré peu de temps après les soixante ans de la mort de l’actrice au statut d’icône.

Le réalisateur de «Frances Ha» et «Marriage Story», parfois qualifié de nouveau Woody Allen, y adapte la star des lettres Don DeLillo, avec sa compagne Greta Gerwig et Adam Driver.

La relève

Et toute une nouvelle génération prête à prendre la relève pourrait goûter aux charmes de la lagune: Timothée Chalamet, 26 ans, qui avait enflammé le tapis rouge l’an dernier avec «Dune», fête ses retrouvailles avec le réalisateur de «Call Me By Your Name», Luca Guadagnino, dans un film présenté comme une «romance cannibale».