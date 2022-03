À Bettembourg - De merveilleux hôtes à rencontrer au parc

Parmi les nouveautés de l’année, «de nouveaux enclos pour les coatis et maras», de petits animaux vivant à la base sur le continent américain. «Les coatis pourront monter à un arbre et emprunter une passerelle, pour redescendre de l’autre côté, sous l’œil des passants», imagine Jérémie Tinelli, d’Immostone, qui a construit les nouveaux aménagements. La maison Amazonia va aussi rouvrir, après deux années de fermeture. Cette partie en intérieur, qui accueille des animaux exotiques sous une forte chaleur, a en effet souffert des restrictions liées au Covid-19. Enfin, un gîte pour deux adultes et deux enfants, construit dans le cadre d’Esch2022, ouvrira en milieu d’année.