Guy Feyder : «Il y a de moins en moins de jeunes agriculteurs»

LUXEMBOURG – Président de la Chambre d'agriculture, Guy Feyder est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio tout au long de la semaine.

La séquence du 30 juin

Quels rapports entretiennent les politiques et les agriculteurs? «Il faut reconnaître qu’il y a une amélioration des relations entre les politiques et l’agriculture. Cependant, la société et le monde politique s’éloignent du monde agricole» déplore Guy Feyder, président de la Chambre d’agriculture depuis 2018.