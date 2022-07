Canada : De «multiples fusillades» et de «multiples victimes» près de Vancouver

Les autorités indiquaient dans ce message avoir eu une «interaction avec un suspect sans savoir pour le moment si d’autres étaient impliqués». Une deuxième alerte a été envoyée une heure plus tard expliquant que le suspect «n’était plus une menace» et priant à nouveau la population de se tenir à l’écart. Le message d’alerte initial décrivait un homme caucasien, aux cheveux foncés, vêtu d’une combinaison marron et d’un tee-shirt bleu et vert avec un logo rouge sur la manche droite.