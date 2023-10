De nombreuses zones d’ombre un mois après la disparition de Lina

Qu'est-il arrivé à Lina, cette adolescente de 15 ans, qui a disparu le samedi 23 septembre, alors qu'elle devait se rendre à pied depuis son domicile jusqu'à la gare de Sainte-Blaise-La-Roche (Bas-Rhin), à trois kilomètres, pour rallier Strasbourg et y retrouver son petit ami?

Plus d'un mois après la disparition de la jeune fille, l'enquête s'annonce longue et difficile. Les auditions du cercle familial, scolaire et sentimental ont permis d'exclure une disparition volontaire de l'adolescente mais aucune piste sérieuse n'a pu être priorisée à ce jour par les enquêteurs.