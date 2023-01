Au Luxembourg : De nombreux cambriolages pour le passage à la nouvelle année

LUXEMBOURG – La police luxembourgeoise a signalé une série de cambriolages survenus entre le 31 décembre et le 2 janvier sur tout le territoire.

Certains n'avaient même pas attendu la tombée de la nuit pour s'illustrer. Deux caves d'un immeuble d'appartement du Rollingergrund ont été cambriolées samedi matin. Mais c'est bel et bien la nuit que les voleurs ont été les plus actifs.Plusieurs suspects se sont introduits dans une maison individuelle de la petite localité de Syren, près de Weiler-la-Tour, samedi soir. Les malfrats ont forçé la porte de la terrasse située à l'arrière du logement pour s'introduire dans la maison. De l'argent liquide, des bijoux, plusieurs objets de valeur et des bouteilles d'alcool ont été dérobés.