Au Luxembourg: De nombreux conducteurs se sont lâchés sur l'alcool

La nuit de vendredi à samedi a été particulièrement agitée sur les routes du Luxembourg, selon les informations fournies par la police grand-ducale. De nombreux automobilistes ont commis des infractions et l'alcootest a montré qu'ils conduisaient sous l'emprise de l'alcool. Vers 23h30, une conductrice a heurté deux véhicules stationnés à Sandweiler. Sur place, la police a constaté que la responsable de l'accident était alcoolisée. Son permis de conduire a été retiré. L'accident a été consigné dans un procès-verbal.

Vers 0h30, un véhicule a été aperçu en train d'emprunter la voie de bus, boulevard Royal à Luxembourg. Peu après, il a été surpris en infraction Côte d'Eich. L'alcootest là encore s'est révélé positif. Son permis de conduire a été retiré. Plus tard, vers 3h45, à l'occasion d'un contrôle à Assel, un véhicule a été arrêté alors qu'il roulait à 65 km/h au lieu des 50 km/h autorisés. Lui aussi alcoolisé, son permis de conduire a été confisqué.

Elle roulait sur les rails du tram

Vers 4h30, le conducteur d'une voiture été repéré à Esch/Alzette, empruntant une rue à sens unique à contresens et brûlant un feu rouge. Positif à l'alcootest, il s'est vu retirer son permis de conduire. Vers 5 heures du matin, un autre véhicule a été repéré sur la N6 entre Capellen et Mamer, avec les feux éteints. Son conducteur était sous l'influence de l'alcool et a dû là encore remettre son permis de conduire .