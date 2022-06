A suivre: De nouveaux cas de variole du singe détectés au Luxembourg

Le ministère de la Santé a annoncé, vendredi soir, que deux nouvelles personnes ont été infectées par la variole du singe. Ce qui porte à trois le nombre de cas dans le pays. Les patients souffrent d'infections cutanées et localisées «dans la région génitale», expliquent les autorités, qui précisent que «l'état général des personnes est bon».

«La transmission du virus se fait typiquement par contacts étroits et intimes» et pour l'heure, les patients recensés à travers le monde sont essentiellement des hommes: «Le risque de s’infecter augmente avec le nombre de partenaires».

«Éviter tout contact étroit avec d’autres personnes»

Notez qu'«une personne malade peut contaminer dès l’apparition des symptômes et jusqu’à la cicatrisation des lésions». En cas de symptômes ou de suspicion, «il est conseillé d’éviter tout contact étroit avec d’autres personnes et de consulter au plus vite un médecin». Le Luxembourg doit bénéficier d'ici quelques mois de 2 500 doses de vaccin.