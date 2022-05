Emploi au Luxembourg: De nouveaux jobs modernes au sein de l'armée

Trois fois par an, l’armée luxembourgeoise recrute jusqu’à 90 soldats volontaires. En 2022, 20 postes seront également ouverts à du personnel civil. D’un poste à l’autre, le nombre de candidatures peut exploser, comme en témoignent les 400 inscriptions pour le recrutement des soldats volontaires, où «malheureusement la moitié des dossiers s’avèrent fréquemment incomplets».

Pour les années à venir, l’armée luxembourgeoise est désormais confrontée à un nouveau défi : trouver du personnel qualifié, l’intégrer et puis le former pour mener à bien de nouvelles missions. Jusqu’en 2028, le plan de recrutement pluriannuel prévoit ainsi de recruter 130 militaires et 108 personnes civiles. Soit une augmentation de 20% des effectifs actuels chiffrés à 1064 personnes.