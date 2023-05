Météo: De nouveaux records de température cet été au Luxembourg?

Editpress/Alain Rischard

L'été 2023 sera-t-il encore plus chaud que les précédents au Luxembourg? Alors que les conséquences du changement climatique sont de plus en plus manifestes, MeteoLux aborde le sujet de façon prudente. «Les modélisations actuelles (initialisées début avril) suggèrent une anomalie positive d'environ 1°C de la température moyenne pour les mois d’été (juin, juillet et août) par rapport à une période de référence 1993-2016», explique à L'essentiel Luca Mathias, météorologue.

S'il est encore trop tôt pour savoir si le record absolu de chaleur sera battu cette année (NDLR: 39°C le 25 juillet 2019), les mois de juin, juillet et août ont toutes les chances de suivre la tendance de ces dernières années, marquées par plusieurs jours de forte chaleur et une importante sécheresse.

«Impossible de prévoir des phénomènes extrêmes locaux»

Entre 2012 et 2020, au moins quatre jours de chaleur (température maximale supérieure ou égale à 30°C) ont été relevés chaque année (soit deux fois plus qu'entre 2000 et 2020), avec un pic de 18 jours en 2015. «Il est donc tout à fait probable que les températures dépasseront les 30°C cet été, mais de nouveaux records ne sont pas garantis», souligne Luca Mathias.

Côté précipitations, les modèles actuels ne permettent pas de disposer de prévisions fiables. «Des orages se manifesteront certainement mais impossible de prévoir des phénomènes extrêmes locaux (précipitations anormalement élevées, coups de vent, mini-tornade…)», note encore le météorologue de MeteoLux.

Alors que l'ONU a indiqué récemment que le phénomène météorologique El Niño avait de fortes probabilités de se former en 2023, ses éventuelles conséquences seraient marginales pour le Luxembourg. «D'après nos connaissances, El Niño a une influence limitée sur le régime du temps en Europe, rassure Luca Mathias. En revanche, s'il est extrêmement fort, il risque de provoquer des conditions plus sèches en Europe de l'Ouest et en Europe Centrale pendant l'hiver». Réponse l'hiver prochain…