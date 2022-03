Coronavirus : De nouveaux symptômes du virus identifiés?

Pseudo-engelures, urticaire, rougeurs persistantes: les dermatologues alertent sur ce qu'ils considèrent comme des «manifestations cutanées» de la maladie Covid-19.

Dans un communiqué, le Syndicat national des dermatologues-vénéréologues (SNDV) explique avoir organisé un «groupe WhatsApp de plus de 400 dermatologues (libéraux et hospitalo-universitaires)» qui «a mis en évidence des lésions cutanées, associées ou non à des signes de Covid».