Voitures électriques au Luxembourg: De nouvelles bornes de charge rapide sur l'autoroute

À l'heure des départs en vacances, l'aire d'autoroute de Capellen vient de se doter de douze bornes de charge ultra-rapide, inaugurées lundi par les ministres Claude Turmes (Énergie) et François Bausch (Mobilité) et par le vice-président de la Commission européenne, Franz Timmermans. Six sont déjà en service sur l'aire «Nord», en direction de la Belgique, et six autres le seront d'ici à la fin de la semaine, de l'autre côté, en direction de Luxembourg. La moitié d'entre elles proposent une puissance de 350 kW (160 kW pour l'autre moitié).