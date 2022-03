iOS 15.4 – De nouvelles fonctionnalités pour l’iPhone et l’iPad

Apple a déployé lundi la version finale du système d’exploitation mobile iOS 15.4. Cette nouvelle mouture permet d’utiliser la reconnaissance faciale Face ID avec un masque pour déverrouiller l’iPhone. Cette fonctionnalité n’est toutefois compatible qu’avec les iPhone 12 et 13. Jusqu’ici, il n’était possible de le faire que si on possédait une Apple Watch. iOS 15.4 inaugure aussi une quarantaine de nouveaux émojis, comme le cœur avec les mains ou l’homme enceint, ainsi que la fonction de partage de contenus SharePlay directement intégrée dans les apps compatibles.