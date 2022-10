Recherches en France : De nouvelles fouilles pour retrouver Estelle Mouzin

L'opération a démarré en début d'après-midi, après l'arrivée sur place de l'ex-épouse du tueur en série, Monique Olivier, extraite de la prison de Fleury-Mérogis, selon une source proche du dossier. «Des moyens nouveaux et techniques ont été mis en œuvre» pour ces recherches, «on passe par la tomographie, on a vérifié des problématiques avec des drones, avec du courant électrique dans le sol», a indiqué à son arrivée l'avocat de la famille d'Estelle Mouzin, Me Didier Seban.