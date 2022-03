Violences policières en France : De nouvelles images de l'arrestation de Théo

Le jeune homme s'est présenté pour la première fois devant le juge d'instruction ce vendredi alors que «BFM TV» a diffusé de nouvelles images de son interpellation.

Or, Théo affirme que les gardiens de la paix lui ont volontairement introduit une matraque télescopique dans l'anus, provoquant une déchirure de 10 cm. Selon le jeune homme, les quatre policiers ont rigolé en le voyant saigner et l'ont insulté, le traitant notamment de «Bamboula». Les fonctionnaires mis en cause rejettent ces accusations et évoquent un accident. Ils affirment que le pantalon de Théo a glissé et que le coup de matraque l'a blessé sans qu'il n'y ait d'intention malveillante.