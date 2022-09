Très haute définition : De nouvelles images incroyables de l'épave du Titanic

«L'équipe a réussi à tourner des images 8k (soit 8 fois plus importante que la HD classique, ndlr), montrant des détails et des couleurs jamais vus auparavant», s'est félicitée la mission. «Par exemple, je n'avais encore jamais vu le nom du fabricant d'ancres, Noah Hingley & Sons Ltd., sur l'ancre babord», confie Rory Golden, expert d'OceanGate Expeditions Titanic et plongeur vétéran du Titanic. «J'étudie l'épave depuis des décennies et j'ai effectué plusieurs plongées, et je ne me souviens pas avoir vu d'autres images montrant ce niveau de détail».