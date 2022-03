Luxembourg – De nouvelles mesures pour compenser les prix élevés des carburants?

Des mesures que le Luxembourg «va observer avec attention», indique le ministre à L'essentiel, mais qui ne seront pas nécessairement imitées. Pour l'Écologiste, le Luxembourg dispose déjà de mécanismes efficaces avec l'indexation automatique des salaires «qui constitue une bonne compensation pour la majorité de la population». D'autant que des aides financières ont également été mises en place à destination des personnes les plus modestes, rappelle-t-il. M. Turmes cite notamment la stabilisation des prix de l'électricité ou encore l'augmentation de l'allocation de vie chère ( au moins 200 euros de plus par ménage).

«Le prix du diesel est retombé, et le coût des carburants est encore inférieur à celui de nos voisins», poursuit le ministre Déi Gréng, tout en concédant que «des mesures supplémentaires seront prises si nécessaire». Interrogé, le ministère des Finances imagine «qu'aucune décision» n'interviendra avant la tripartite qui doit réunir gouvernement, patronat et syndicat.

Le Luxembourg dépendant à 25% du gaz russe

Une baisse des taxes est-elle envisageable grâce au surplus de TVA dont a bénéficié l'État? «Les accises servent à financer l'hôpital et le système social», calme Claude Turmes. Du côté du ministère des Finances, la prudence est également de rigueur quant à la perspective de réagir avec des mesures fiscales immédiates aux fluctuations des marchés.

«Les énergies fossiles nous rendent dépendants d'une situation géopolitique et sujets à des chantages de l'étranger, comme en ce moment en Russie», pointe Claude Turmes, qui incite ceux qui le peuvent à revoir leur mode de déplacement: «Le Luxembourg a un réseau de transport public performant et surtout gratuit. C'est peut-être aussi le moment de passer à l'électrique pour ceux qui veulent changer de voiture», estime-t-il, considérant que l'électricité sera «l'énergie la plus stable» en termes de prix dans les années à venir.