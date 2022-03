EY Luxembourg : De nouvelles méthodes de travail et un nouvel écrin

LUXEMBOURG - L'emménagement officiel du cabinet d'audit et de conseils EY dans ses nouveaux locaux au Kirchberg s'est déroulé ce mercredi.

C'est la conclusion d'un projet de près de 5 ans. EY Luxembourg a officiellement pris ses quartiers ce mercredi dans ses nouveaux locaux, après un déménagement effectif en décembre dernier . Le cabinet d'audit et de conseils a quitté Munsbach pour s'installer dans la capitale, au Kirchberg, sur l'avenue Kennedy. Un choix d'abord guidé par la croissance des effectifs, passés de 550 employés en 2006 à environ 1 200 actuellement.

EY occupe 70% des 28 000 m² d'un bâtiment dont il est propriétaire et où des commerces se sont déjà installés, et pourra à terme y accueillir 1 800 salariés. «Notre choix d'être en ville était très clair, souligne Alain Kinsch, manager partner de la firme. Nous avons fait une analyse de la venue des employés au travail et de leur déplacement pour rencontrer les clients, qui a fait pencher la balance vers le Kirchberg.»